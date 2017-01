Waldo Elementary Intermediate Lifeskill Leaders for the week of Jan. 9 Ivan Cisneros Magana, Michelle Quintero Mendez, Lizeth Torres Valencia, Alfredo “Rogelio” Sanchez Rosas, Roman Valenzuela Maldonado, Yousef Khoury, Josabet Lopez Gomez, Destiny Meekham, Naomi Colis Hernandez and Desiree Gonzalez. Jane Peleti