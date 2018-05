University Elementary School Lifeskill award recipients for the week of May 8

David Magana Cardona, Dominic Balzarini, Ulysses Salgado Zamora, Johnny Maloney, Jaxson Damaso, David Carranza Banuelos, Kali Wilson, Bodhi Lefebvre, Emily Guiles, Alexander Aguildera Zamudio, Lilly Putnam, Kaylee Robinson, Matthew Liik, Savannah Ashton, Frankie Knoy, Ava Orion, Delilah Bandalin, Valetino Poncia, Avaleigh Young, Desmond Camyns and Belinda Razo Chavez.

Jane Peleti