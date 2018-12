Recipients for the month of December are: Rowan Edmonds, Katieray Petroni, Zacarias Cardenas, Tatum Levy, Avaleen Joaquim, Ryder Pullen, Ryan Maldonado, Liliana Pardo, Hunter Hinton, Samadhi Lefebrve, Natalie Canseco Lares, Jesus Carranza Banuelos, Genevieve Levindofske, Aiden Crouse, Julian Solis Morales, Ady Palomec and Liam McAllister.

Photo by Jane Peleti