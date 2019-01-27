University Elementary - Creativity Life skill awards for Jan

Avaleen Joaquin, Emilie Pullen, Evelyn Manchester, Isaiah Jamerson, Alexander Espinoza Morales, Ave Joaquim, Connor Voyles, Alessandra Solis, Jessica Morales, Isabella Franco, Stevie Ball, Gilly Griggs, Brooke Reichert, Emily Guiles, Lucas Chernin, River Shock, Delilah Bandalin, Bodhi Lefebvre, Josaiah Perez, Rowan Harkey Ferroni, Santiago Jimenez Garcia, Cailyn Carley, Jordan Cynor, Angelina Franco, Oliver Brown, Alaiyah Darakhshan, Briana Roncancio, Nicolas Alinas and Isabel Green.
Photo by Jane Peleti