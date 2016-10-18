Kids & Pets
October 18, 2016
link to facebook link to twitter
More Stories
University’s masked marvels Business on display Hahn Elementary Lifeskill Awards for intermediate students Hahn Elementary Lifeskill Awards for primary students Microchips make for happy pet/owner reunions Some helpful suggestions for neighbors of barking dogs Daily Acts, RP community spruce up Copeland Creek John Reed Elementary Citizens of the week for Oct. 11 Bark After Dark puts fun in fundraising Waldo Rohnert Intermediate Lifeskill leaders for the week of Oct. 3 Monte Vista Elementary Student Builders for Oct. 11 Coloring Picture Time to get picky about your pet’s food Grooving to the music It’s a walk-a-thon rainbow at Monte Vista Evergreen Year-round Lifeskill Award recipients for August Monte Vista Elementary Student Builders for September 6 John Reed Elementary Citizens of the Week for Sept. 6 Dog park etiquette important to pets’ safety Don’t get angry, but your carpet is a dog’s favorite place to pee Monte Vista Elementary Teacher Builders for Sept. 13 University Elementary Lifeskill Award recipients for Sept. 13 John Reed Elementary Citizens of the week winners for Sept. 13 Waldo Intermediate Lifeskill leaders for the week of Sept. 12 Timing vital when trying to tame a feral kitty Celebrating soda-free kids University Elementary Lifeskill Award Monte Vista Elementary Teacher Builders Evergreen Elementary Lifeskill Evergreen Elementary Lifeskill Award Giving pets meds can be tricky When is it time to stop treatments on sick pets? Don’t quit on dog, find a way to keep him or her Monte Vista Elementary John Reed Elementary Waldo Intermediate Lifeskill Waldo Intermediate John Reed Elementary

Thomas Page Academy Lifeskill Awards for September

October 7, 2016

Shaina Borno, Vance Tristano, Carson Atterbury, Delilah Baltazar, Monica Yanez Abea, Dominic Diaz, Liam Jackson, Fatima Figueroa Alvarez, Preston Bravo, Melah Pennington, Isabella Vera, Dominic Wall, Simone Eck Rodriguez, Mariel Martinez, Micah KariKari, Nicole Loza, Evan Manuz, Chloe Griffis, Oscar Espinoza Machuca, Guadalupe Ruiz Altamirano, Luis Jauregui, Sofia Silva, Andrea Alvarez, Isabella Reyes, Rubi Yanez Abea, Bryan Saban, Angel Ruiz, Alicia Salinas, Andrew Logan and Amaya Maza. Photo by Jane Peleti