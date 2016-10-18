Thomas Page Academy Lifeskill Awards for September

Shaina Borno, Vance Tristano, Carson Atterbury, Delilah Baltazar, Monica Yanez Abea, Dominic Diaz, Liam Jackson, Fatima Figueroa Alvarez, Preston Bravo, Melah Pennington, Isabella Vera, Dominic Wall, Simone Eck Rodriguez, Mariel Martinez, Micah KariKari, Nicole Loza, Evan Manuz, Chloe Griffis, Oscar Espinoza Machuca, Guadalupe Ruiz Altamirano, Luis Jauregui, Sofia Silva, Andrea Alvarez, Isabella Reyes, Rubi Yanez Abea, Bryan Saban, Angel Ruiz, Alicia Salinas, Andrew Logan and Amaya Maza. Photo by Jane Peleti