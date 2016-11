Thomas Page Academy Lifeskill Awards for month of October Dana Putham, Hailey Turflinger, Oswaldo de la Cruz, Deiun Ortiz, Hannah Dahlstedt, Jared Ortiz Cuevas, Xhalynni Ortiz Favela, Pricilla Pineda, Cristian Auli, Bryan Rangel, Raul Ruiz Arango, Breanna Ceja, Isabella Godleski, Kyle Rogers, Bianca Fernandez, Daisy Juarex Dominguex, Diego Valencia, Daniel Cornejo Enriquez, Charly De La Torre Garcia, Angel Loper Rodriquez, Emma Doyle, Evelyn Diaz, Rune Gore Schulken, Jacquelyne Alcantara, Ubaldo Gamino, Cheyla Martin, Aunalei Quimbey, Ebany Montes Mata, Desiree Howard, Seth Cabrera Ampie, Giovanni Diaz Reyna, Arjon Singh, Tony Soto Arreola, Jayla Acevedo, Joseph Martinez and Alice Walker. Jane Peleti