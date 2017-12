Seasons Greetings

Please accept our heartfelt thanks for a successful year.

Yatin Shah, Rose Shah, Manisha Shah, Ravi Shah, Rosalia Murry, Matthew Peterson, Claudia Smith, Irene Hilsendager, Lisa Bagwell, Nancy Matis, Sue Piland, Jane Paleti, Pete Paleti, Robert Grant, Ekaterina Grant, Jud Snyder, Bill Poole, Marilyn Poole, Tim Fitzpatrick, Tim Danesi, Jodie Smith, Robert Condrick, Jill Newman, Bill Hanson, Taylor Hanson.



Not pictured: Katherine Minkiewicz, Cliff Mills, Jill Rylander, Stephanie Derammelaere and Katelyn Quinn