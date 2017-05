Award winners for May 21, 2017 are: Demi Buckallew, Jack Kegg, Cody Purdy, Charlie Ross, Abigail Fisicaro, Aldo Cabrera Medina, Justin Sartori, Leigha Bradley, Jocelyn Skorupa, Makayla Jones, Paloma Bala, Kayden Stedman, Anabel McCoy Reyes, Kellie Vella, Annabella Mendonca, Mason Beach, AvaMarie Villa and Peyton Navratil.

Photo by Robert Grant