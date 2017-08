Life Skill award winners for July 30, 2017 Gianni Enriquez, Laney Schafer, Kiara Alvarez Ceja, Gavin Martin, Addison Dunn, Stella Santorineos, Jacob Vaagen, Kennedy Jones, Taylor Reynaud, Margot Keefer, Daniel Koenig, Maci Giannecchini, Zachary Benedetti, Nico Braga, Izabel BaumRust, June Mertens and Sofie Schram. Photo courtesy of Amy Fadeji