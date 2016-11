Royals capture U10 The Rohnert Park Royals U10 boys squad captured first place in the NorCal State Cup Silver Division in Modesto. The team consists of, from left, Angel Quintas Ibarra, Declan Perkett, Angel Lopez Rodriguez, Jacob Patterson, Nelson Romero, Camilo Reyes, Barrett Carrancho, Alex Farias-Contreras, Cristian Nava, Joshua Patterson, Bryan Soldavini, Nicholas Owen. Coaches Seann Gragg and Shannon Carrancho.

Photo courtesy of Joanne Patterson