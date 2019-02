Monthly CalFresh benefits to arrive March 1

The State of California will issue March CalFresh food and nutrition benefits to all eligible residents on a single day, Fri., March 1, though another shutdown of the federal government could affect April benefits.

The usual dates that benefits are issued on EBT cards are March 1-9. EBT cards are like credit cards, where benefits are added monthly to help cover the cost of food for eligible low-income residents during the coming month.

“We want to assure grocery stores and farmers markets that accept CalFresh EBT cards their payments will process as usual through March,” says Karen Fies, Director of the Sonoma County Human Services Department, which manages the state’s CalFresh program through its Economic Assistance Division.

President Trump reopened the government services, which had been closed from Dec. 22, 2018-Jan. 25, 2019, for three weeks, through Feb. 15. The federally funded Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) was then able to send benefit funds to the states to pay for CalFresh benefits in March.

The partial federal government shutdown meant that some state benefits and operations were funded through Jan. only. Due to concerns that the shutdown would prevent issuance of benefits in Feb., the U.S. Department of Agriculture (USDA) chose to send funding to the states for basic nutrition programs such as SNAP early. Eligible residents received benefits Jan. 15-20 rather than the during the first nine days of Feb. Payments were made from USDA reserve funds approved by Congress in 2018.

“We don’t know what will happen with April benefits if the federal government shutdown is reinstated,” said Fies. We hope, for the sake of our clients, who count on government help to meet their most basic needs, that there will be no more disruptions of benefit payments. We’ll do our best to keep Sonoma County residents informed.”

Los beneficios de CalFresh llegan el 1 de marzo

El Estado de California emitirá beneficios de CalFresh para el mes de marzo a todos los residentes elegibles en el mismo día, viernes, 1 de marzo. Aun así, otro cierre del gobierno federal podría afectar cuando llegan los beneficios para el mes de abril.

Las fechas habituales de emisión de beneficios para las tarjetas EBT son del 1 al 9 de marzo. Las tarjetas EBT son como tarjetas de crédito, en la que los beneficios se acumulan mensualmente para ayudar a cubrir los costos de alimentos para residentes elegibles de bajos ingresos durante el mes siguiente.

“Queremos asegurarles a las tiendas de alimentos y mercados de agricultores que aceptan tarjetas CalFresh EBT que sus pagos se procesarán como de costumbre durante el mes de marzo,” expresa Karen Fies, Directora del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Sonoma (Sonoma County Human Services Department), que administra el programa estatal CalFresh mediante su División de Asistencia Económica (Economic Assistance Division).

El Presidente Trump volvió a abrir los servicios gubernamentales, que habían estado cerrados del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, durante tres semanas, hasta el 15 de febrero. El programa de subsidio federal para ayuda complementaria de nutrición (Supplemental Nutrition Assistance Program; SNAP) pudo así enviar los subsidios de beneficios a los Estados para pagar los beneficios CalFresh en marzo.

El cierre parcial del gobierno federal significó que algunos beneficios y operaciones estatales solo recibieron subsidios hasta enero. Debido a la preocupación de que el cierre impediría la emisión de beneficios en febrero, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture; USDA) optó por enviar anticipadamente los subsidios estatales para programas de nutrición básica tales como SNAP. Los residentes elegibles recibieron los beneficios entre el 15 y el 20 de enero, en lugar de los primeros nueve días de febrero. Los pagos se hicieron mediante los fondos de reserva del USDA aprobados por el Congreso en 2018.

“No sabemos qué sucederá con los beneficios de abril si se vuelve a reinstaurar el cierre del gobierno federal”, dijo Fies. Esperamos, por el bien de nuestros clientes, quienes dependen de la ayuda del gobierno para satisfacer sus necesidades más básicas, que no habrá más alteraciones en el pago de los beneficios. Nosotros haremos todo lo posible para mantener informados a los residentes del Condado de Sonoma.”