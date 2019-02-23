Monte Vista-Student builders for Feb. 19

Saige Carmo, Landon Phelps, Jack Callahan, Eli Alviso, Izabela Parrott, Dominic Vaccaro, Nyla Torres, Kaitlin Berg, Kiana Deleon, Brooke Mason, Hannah Angeli, Kai Harris, Makena Moss, Kayden Sherrill, Raymundo Gonzalez, Jake Nguyen, Baily Franklin, Emile Phillips, Kauan Rodrigues, Annabell Bigornia, Callie Calleja, Jack Paxson, Kody Stone, Taylor Cain, Syerra Weiler, Iker Calvillo Mora, Khloe Rapp, Raistar Katkuoy, Giovanni Padilla, Emmett Zarnoch, Gianni Sangervasi, Mario Villeda, Giovanni Gonzalez, Trinity Bonilla, Lacy Guardino, Thomas Kent, Lilly Sanchez, Ally Franklin, Alexa Canavati Raza, Trinity Turner, Christopher Johnstone, Sean Huanca and Dominic Lindzy.
Photo by Robert Grant