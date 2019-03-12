Kids & Pets
March 12, 2019
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Monte Vista Elementary-Student builders for March 5

March 8, 2019

Kaitlin Berg, Asia Marie Brown, Janely Ramirez Rodriguez, Ryker Pike, Tyler Klafter, Bailey DeGraffenreid, Maddex Castillo, Arianna Hall, Mikayla Parrott, Tylor Anderson, Joseph Tuttle Foreman, Vince Caban, Nahla Holder, Iker Calvillo Mora, Giovanni Franco Ordaz, Nolan Bernardi, Martin Skoff, Alexis Molina, Juan Barron Palomino, Abel Paniagua, Sean Waldo, Hunter Todt, Dominic King, Roman Perez, Ethan White, Joseph Mata, Alex Lopez, Angel Pulido, Audrianna Castro, Andy Milus, Zahara Flores Cruz, Juan Gonzalez, Daisy Overly, Samuel Lampi, Aurora Ybarra, Parker Chase, Chantel Rangel Ainsworth, Tristyn Millerick, Lincoln Alverio, Savannah Waldo and George Barnas.

Photo by Robert Grant