Monte Vista Elementary Peace Maker Award winners for week of Jan. 17 Mason Henderson, Jessica Sprouse, Destiny Mora, Ian McCampbell, Natalie Hoch, Paige Vranesevich, Jenny Anguiano Oviedo, Mia Montesantos, Joshua Tucker, Noah Ortega, Steven Flores, David Magana Cardona, Ananya Nand, Natavia Morgan, Callie Calleja Chavez, Kimberly Gomez, Zoe McCampbell, Shane Roberto, Catie Dee, Kadin Puccetti and Angelina Lozano. Dave Williams