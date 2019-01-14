Monte Vista Elementary- Student Builders for Jan. 8

Melissa Lopez Perez, Vanessa Murcia, Trevor Som, Brisayis Mason, Vincent Vigil, Sasha Elliot, Jared DeAnda, Madison Giovanda, Dylan Becker, Tyler Green, Sydney Pack, Aubrey Azevedo, Macayla Ceballos, Ara Avila Van Meter, Yahir Retana Martinez, Ramon Negra Amador, Orlando Gonzalez, Kaelani Chaix, Mireya Perez, Reed Myers, Analy Perez Barrientos, Ellie Huffaker, Sophia Villeda, Caylee Meyer, Isabella Scardina, Vincent Snell, Lauren Evans, Leyla Aviles, Nora Nolan, Christopher Rodriguez, Claire Enriquez, Elliahna Morgan, Arianna Simoncini, Dante Kladar Bradford and Preston Jackson.
Photo by Robert Grant