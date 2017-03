Local students show off their talent

Honor Band students from Evergreen, Marguerite Hahn, Monte Vista, Thomas Page Academy and Waldo Rohnert elementary schools: (Alto Sax) James Phan, Chase Thompson, Tanner Stone, Benito Gomez, Arabella Olivo, Esmeralda Alvarez Flores, Melissa Winchel, Samuel Nelson, Emma Walden, Savannah Auble, Brady Biancalana, Ashton Magliocca, and Ireland Shacklett; (Baritone) Ronald Neilsen; (Bells) Shaambhavi Shree, Tyler Denson, Jerusha Watson, Micah Cunningham, Karla Lizeth Lopez Licea; (Clarinet) Roberto Canett, AJ Aaron Egelhoff, Ruby Calvillo, Kevin Calva, Reyna Lopez, Kimberly Topete Ramirez, Jaeden Bennett, Diego Andre Flores, Katherine Villavicencio, Samuel Alvarado, Maya Beck, Alex Nava, Hunter Wray, Yhareth Gomez, Darwin Alejandro Leon, Jehosua Arzola Meza, Hannah Nelson, Daniella Quintas, Scarlett Alcaide, Katrina Holman, Airlia Lepe, Brayden Fetherolf, Madisyn Eberhart, Izabella Garcia, Elizabeth Young, Jacob Doyle, Zion Campa, and Viviana Rodriguez; (Cornet) Leah DeGraffenreid and Ella Brokaw; (Drums) Gabriel Gonzales, Alejandro Rojas-Lopez, and Alan Garcia; (Flute) Alex Yates, Vanessa Sanderfer, Devon Languinto, Juan Carlos Alonso, Diego Holiday, Jose Julian Valenzuela, Leanna Yang, Caroline Crowe, Regan Bartlow, and Mia Cedillo; (Keyboard) Marina Benedetti; (Trombone) Tyler Dickson, and Liam Limberg; (Trumpet) Justin Yoon, Diego Soriano, Lucas de Simas, Sebastian Romero, Daniel Quiroz, Dulce Vanessa Perez Velazquez, Camilla Hernandez Campos, Benjamin Starkey, Austin Lee Martinez, Amy Medrano, Melanie Torres, Imaru Wiggan, Michelle Oo, Emily Voebel, and Andrew Logan performed at Weill Hall under the direction of Patrick Hughes and Marshall Park.

Photo by Robert Grant