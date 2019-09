Lifeskill recipients for Hahn for September

Alleah Villalobos, Ethan Ludlam, Ashlyn Knipe, Adira Fenn, Jaiden Cardoz, Ryleigh Bowman, Bobby McIntosh, Cody Chanthavong, Ava Panizzera, Rosalie Menne, Michael Crain, Jayden Tilley, Hailee Heilman, Sebastian Cuevas, Isaiah Cardenas, Daniel Rodriguez, Kamila Mendoza Merino, Caitlin Gay, Callia Wang, Nathan Acosta, Allie So, Hank Holybee, Aria Panizzera, Kylie Knipe, Aviana Zander, Will Holz, Callie Callinan, Koji Yoshikawa, Omar Perez, Ryan Franklin, Sofia Moussamih, Conner Manrique, Ethan Aquino, Ali Mishler, Valentino LeDoux, Hazlin Gutierrez Cuenca, Zane Cummings, Mia Villagomez, Naomi Sparks, Wyatt Oliver, Fernanda Sandoval, Aleena Manrique, Gemma Cortes, Gianna Zabaneh, Jayden Robles Reimers, Madelynn Fetherolf, Ava Wall, Matteo Perez, Ellie Cerini, Tristan Turner, Sophia Rawlins, Natasha Hunter, Erick Rayas, Leah Murphy and Citlaly Cruz.

Photo by Jane Peleti