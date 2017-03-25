Kids & Pets
March 25, 2017
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Monte Vista Elementary Penngrove Elementary John Reed Elementary University Elementary School Lawrence Jones Middle School Dogs need at least 15 hours of sleep per day Penngrove Elementary Lifeskill award winners for March 8 College choices at Waldo Monte Vista Elementary Student Builders for March 7 Penngrove Elementary Lifeskill Award winners for March 1 Monte Vista Elementary Student Builders for Feb. 28 John Reed Elementary Citizens of the Week for March 7 Are you ready when an emergency arises? Displaying fine art Monte Vista Elementary Student Builders for Feb. 21 John Reed Elementary Citizens of the Week for Feb. 28 Evergreen Elementary Lifeskill Awards winners for March (4th-5th grades) Waldo Rohnert Intermediate Lifeskill Leaders for the week of Feb. 27 Thomas Page Academy Lifeskill Awards for February Hahn Elementary Intermediate Lifeskill Awards (3rd-5th grade) for February Middle School Career Fair slated March 16 Local students show off their talent Local students to compete in Future Chefs on March 15 Honors for Zeidler It’s imperative you keep tabs on your pet’s weight STEAM and Literacy standouts Random act of kindness Older animals prove hardest to adopt out Hahn Elementary Lifeskill Awards (Kindergarten-2nd) for February Monte Vista Elementary Student Builders for Feb. 14 Evergreen Elementary Lifeskill Award recipients (1st-3rd) for February John Reed Elementary Citizens of the Week for Feb. 21 Penngrove Elementary School Lifeskill Award winners for Feb. 15 University Elementary Lifeskill Award recipients for the week of Feb. 21 John Reed Elementary Citizens of the Week for Feb. 14 Tech Science Fair champ Monte Vista Elementary Student Builders for Feb. 7 Penngrove Elementary Lifeskill Award winners for Feb. 8 Positive message at University Elementary Here’s a story about three dogs and three owners Happy Birthday Greylin Monte Vista Elementary Student Builders for Jan. 31 Penngrove Elementary Lifeskill Award winners for Feb. 1 Thomas Page Academy Lifeskill Awards for January Waldo Intermediate Lifeskill Leaders for the week of Feb. 6 Whale watching an incredible experience Penngrove School Additional Lifeskill Award winners for Jan. 25 Penngrove School Lifeskill award winners for Jan. 25 Penngrove School Lifeskill Award winners for Jan. 18 Waldo Intermediate Lifeskill Leaders for the week of Jan. 30 Monte Vista Elementary Student Builders for Jan. 31 Allowing older pets to leave with dignity Hahn Elementary Lifeskill Awards for January (Kindergarten-2nd grade) Hahn Elementary (3rd-5th grade) Lifeskill Awards for January Fee increase at shelter was long overdue John Reed Elementary Citizen of the Week winners for Jan. 31 Evergreen Elementary Lifeskill Award recipients for January (fifth grade) “Give Kids a Smile” event John Reed Elementary Citizens of the Week winners for Feb. 7 Thomas Page Academy spelling bee winners John Reed Elementary Citizens of the Week for Jan. 24

Lawrence Jones Middle School

By: Jane Peleti
March 24, 2017
Gold Jaguar Award (4.0 Cumulative GPA)
Kaitlyn Antonetti, Hailey Bliss, Sabrina Bullen, Peyton Byrne, Kaitlyn Caffi, Kimberley Caffi, Viviana Calva Hernandez, Gino Casarotti, Carla Cedeno, Vanessa De La O, Jacoby Dile, Eva English, David Gamel, Logan Garcia, Shawna Goldthrope, Stacy Gomez Blancas, Kalani Gonzales, Jaden Gragg, Nikolai Grayson, Michael Hadiputra, Emily Harris, Tate Heinse, Skylar Hendry, Juan Hernandez, Carlie Higgins, Nathan Infanger, Surbi Jain, Sierra Jakushak, Nabil Khoury, Yejee Kim, Amanda Knox, Jaren Leach, James LeMar, Johnny Leung, Haliyah Mares Puentes, Kamden Marrs, Andrew Marty, Tatum Maytorena, Sierra McCreary, Taylor Melland, Gianina Mencarini, Meilani Menton Porter, Kaila Misi, Madison Monroe, Caden Nelson, Ryann Nelson, Halle Neuerburg, Keila Nomura, Chase O’Keefe, Devin O’Keefe, Faith O’Neil, Ethan O’Keefe, Tessa Parker, Preston Perdue, Siana Poti, Shyann Rappolt, Alina Reid, Sierra Reid, Isaac Arnell Rico, Anna Ridgley, Makenna Ripple, Malik Roby, Hailey Rogers, Miguel Ruiz, Alexis Samson, Alina Santamaria, Mihalis Santorineos, Gabriela Schenone, Jena Selvage, Alayna Siwy, Makenzie Smith, Sophia Soon, Travis James Soon, Micah Sowerby, Isabella Spackman, Savannah, Steffen, John Stein, Aiden Streeter, Anika Strother, Mizyed Tababzeh, Olivia Teich, Cayden Thompson,  Kaeden Timmins, Sirena Vasquez, Cheveyo Vega, Amara Jeanne Wambold and Simone Wright.