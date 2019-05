La Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado de Sonoma busca equidad en la vivienda

Comienza la revisión de equidad del programa de lista de espera de Vales de Elección de Vivienda

2 de Mayo de 2019 - Mientras la crisis local de la vivienda recibe titulares de noticias y atrae la atención del público, la Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado de Sonoma no solo está presionando por más viviendas, sino también por la equidad en la vivienda.

“Hay una diferencia entre los dos”, dijo Margaret Van Vliet, Directora Ejecutiva de la Comisión de Desarrollo de la Comunidad (CDC). “Estamos diciendo que tenemos que mover el Condado de Sonoma más allá de la complacencia con visión del futuro, a un lugar de liderazgo real que proporcione equidad en la vivienda para todos”.

Como la agencia dedicada a la vivienda y el desarrollo del Condado, la CDC trabaja para crear hogares en vecindarios prósperos e inclusivos. Si bien ha alojado a las personas con éxito y ha impulsado nuevos desarrollos, ha luchado para hacerlo de manera equitativa.

“Todos los condados enfrentan problemas de equidad”, dijo David Rabbitt, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma. “Y a través de nuestro marco de recuperación, el Condado de Sonoma espera asegurar la imparcialidad en la ejecución de los programas que están disponibles para todos”.

Dada esta dirección de la Junta, Van Vliet dijo que la CDC está examinando la contribución que algunas de sus pólizas han tenido debido a discrepancias, la segregación y la inequidad y está trabajando para hacer cambios. De hecho, la CDC está aplicando como un lente basado en equidad a todos sus servicios, comenzando con su Programa de Vales de Elección de Vivienda.

Anteriormente conocido como la Sección 8, el Programa federal de Vales de Elección de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés) brinda asistencia de alquiler del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos a aproximadamente 3,000 hogares de bajos ingresos en todo el condado. Actualmente, solo el 14% de los titulares de vales en el programa se identifican como latinos, a pesar de que los latinos representan el 27% de la población total del Condado de Sonoma. “Cuando ves una discrepancia como esa, sabes que el programa no está funcionando como debería”, dijo Van Vliet.

El tamaño de la lista de espera del programa intensifica el problema. La lista de espera, que ha permanecido abierta durante casi 20 años, actualmente cuenta con más de 26,000 hogares y un tiempo de espera estimado de más de 10 años, aunque muchos hogares enfrentan esperas mucho más largas.

En respuesta, la CDC ha propuesto cambios radicales en su programa de vales, que incluyen eliminar la preferencia de residencia y cambiar la lista de espera de vale a un sistema de lotería. Es un gran cambio para una agencia que no ha sugerido cambios significativos en el programa en varias décadas.

“Esto ayudará a muchas personas más”, dijo la Gerente de la Autoridad de Vivienda, Martha Cheever, quien ve este esfuerzo como una oportunidad. “En este momento, le estamos dando a las personas falsas esperanzas al hacer que se registren en una lista de espera, a pesar de que probablemente nunca serán atendidas”, dijo. “Si se aprueban estos cambios, podemos crear una lista de espera y todos los que están en la lista de espera serán atendidos. Y aquellos que no lleguen a la primera lista de espera tendrán otra oportunidad dentro de 2 años. La gente sabrá exactamente lo que podemos y no podemos ofrecerles en un momento dado”.

La mayoría de los programas de vales tienen como objetivo llegar a los solicitantes de la lista de espera en un plazo de 2 a 3 años y dependen de los sistemas de lotería como una forma de brindar servicio dentro de un plazo razonable. Geoffrey Ross, Asistente de Director Ejecutivo de CDC y ex representante de planificación y comunidad de HUD, dijo que la preferencia de residencia actual del programa - lo que hace que quienes viven y trabajan en el condado de Sonoma se adelanten a los que no, no cumple con la meta de HUD de proporcionar opciones de vivienda para todos los solicitantes elegibles, independientemente de su ubicación actual.

“La preferencia de residencia probablemente se estableció con la intención de ofrecer a los residentes locales una mejor oportunidad de permanecer localmente”, dijo Ross. “Pero el programa es nacional. Las preferencias de residencia tendrían sentido si las personas solo pudieran usarlas a un programa, pero cada vez más, están terminando”.

Según Oscar Chávez, presidente del Comité de Desarrollo Comunitario que brinda asesoramiento sobre pólizas a CDC, la preferencia tampoco reconoció que la población del Condado de Sonoma es principalmente blanca. “Al limitar los vales a los que ya están aquí, la preferencia bien intencionada esencialmente ha llevado a una composición racial desproporcionada de los participantes, que puede verse fácilmente por la falta de representación latina en el programa de hoy”, dijo Chávez.

Las cartas que notifican a los solicitantes de la lista de espera de los cambios propuestos se enviaron por correo esta semana y la lista de espera actual se cerrará a las 5 p.m. el viernes 17 de Mayo de 2019. Se llevará a cabo una audiencia pública el miércoles 22 de Mayo de 2019 de 10 a 11:30 a.m. en la reunión del Comité de Desarrollo Comunitario del Condado de Sonoma. Van Vliet urge al público a proporcionar comentarios por escrito a CDC antes de la audiencia.

“Pero es más que eso”, agregó. “Si esto sucede aquí, entonces está sucediendo en todas partes. Y significa que debemos tener una conversación más amplia sobre la equidad en la vivienda y no podemos esperar más para hacerlo”.

Un estudio de 2018 de la Coalición Nacional de Viviendas para Personas con Bajos Ingresos reveló que los esfuerzos para reconstruir las comunidades que se recuperan de desastres tienen más probabilidades de aumentar las brechas existentes en la inequidad social. Con el impulso de construir más viviendas después de los incendios de 2017 y la crisis de vivienda en la que hemos estado desde antes de los incendios, Van Vliet dijo que la discusión sobre la equidad en la vivienda debe ocurrir ahora.

Para preguntas y comentarios sobre el programa, llame a la línea directa de CDC al (707) 565-1848 o envíe un correo electrónico a scha.update@sonoma-county.org.

