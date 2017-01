John Reed Elementary Citizens of the week winners for Jan. 10 Leo Kim, Yahir Castellanos, Jazmine Redding, Sophia Ortiz Williams, Isaac Tovar Tinajero, Kiara Arango Poblano, Jocelyn Martinez, Gabriel Mendoza Navarrete, Angelina Martinez, Joel Hernandez Ramirez, Geraldine Ibarra Marin, Ariana Contreras and Damian Garfia Perez. Robert Grant