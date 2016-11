John Reed Elementary Citizens of the week for Nov. 1

Ariana Ayard, Brianna Gonzalez Mejia, Michelle Martinez Barrios, Cesar Cruz Gutierrez, Annalyse White, Rylan Connaughton, Celina Balderas, Miriam Martinez Estrada, Michael Hann Jess, Emiliano Soto, Aliya Mancinas, Bennett Krupp and Jessenia Hernandez.

Robert Grant