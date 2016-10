John Reed Elementary Citizens of the Week for Oct. 25 Danna Ramos Quintero, Yahir Castellanos, X-zavier Hernandez, Malina Perez, Juan Trujillo, Mariene Mejia Velazquez, Jose Villagomez Tapia, Fabian Solorio Hernandez, Alexa Perez Avalos, Erik Calderon, Anthony Guintini, Zenai Baltazar and Ernesto Vega. Photo by Robert Grant