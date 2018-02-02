Hahn School Lifeskill recipients 3rd through 5th-grade-January
Haylee Maloney, Citlaly Cruz Sit Lolly, Lexie Bartlow, Erick Rayas, Melanie Gaytan Tello, Grevin DeShazer, Raquel Perez, Payton Cunningham, Danny Contreras, Valentino Benedetti, Anthony Barbato, Allison Adamski, Mason Waters, Camelia Keene, Clayton Jackson, Anthony Oliver, Daniel Manrique, Pradyun Kotcherelakota, Junior Garfia, Brent Cader, Taylor Whetstone, Ivy Ramirez, Tyce Gonzales, Anthony Nguyen, Owen Crandall and Damian Burgess
Jane Peleti