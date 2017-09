Hahn School 3-5

Grades 3-5

Hahn School

Lifeskill recipients for Pre-K thru 2nd grade for Hahn Elementary for Sept. 25

Hudson Licursi, Gianna Jacquemain, Aria Panizzera, Mason Davey, Ava Vallee, Braden Sandwina, Kimberly Mendoza Aguilera, Tristan Martinez, Will Holz, Nathan Meza, Kennedy Johnson, Joseph Sousa, Deanna Simmons, Zane Cummings, Samantha Re, Jaxson Magallon, Yaretzi Ochoa, Brayden McReynolds, Ruby Valera, Fernanda Sandoval, Austin Walker, Angelena Davis, Abigail Zepeda Acosta, Josh Thomas, Brody Tatman, Drake Hunsaker and Michael Gomez.