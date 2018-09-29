Hahn Elementary School

Callie West, Ashlyn Knipe, Hailee Heilman, Andrew Semenoff, Hezekiah Martin, Gianna Jacquemain, Xavier Villalobos, Adrian Garfia, Seena Banwait, Mia Perez, Harrison Hayes, Noah Gong, Alex Ensey, Keira Dolan, Camila Trancoso, Hank Holybee, Iker Chavez, Kingston Thomas, Kylie Knipe, Jaxon Furuli, Jamie Simmons, Kevin Gomez Perez, Riley Miller, Viviana Hopkins, Ethan Aquino, Ava Machado, David Gomez Perez, Koji Yoshikawa, Levi Silva, Eli Cardenas, Edward Wandrey, Josselyn Torres, Nathan Meza, Christian Gomez, Elizabeth Schmelzel, Gemma Cortes, Conner Busch, Travis Alexander, Logan Langdale, Kamia Katzman, Ava Arnold, Carson Ritz, Brisa Valladares Acosta, Abigail Zepeda Acosta, Erick Rayas, Jessa Jacqumain, Georgia Hacke, Olivia Goff, Jacqui Fetherolf, Porter Perdue, Avery Johnson, Jayden Billings, Matthew Werle, Kaylee Martha, Wyatt Anderson, Dominic Smith, Jazmin Mendoza, Cole Medeiros, Ava Whitright, Livi Lincoln and Ernie Donis
Jane Peleti