Kids & Pets
September 29, 2018
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John Reed Elementary School Penngrove Elementary School Young kittens are lots of work Disaster preparedness for our pets Monte Vista School Sept. 18 Richard Crane School for Sept. 17 University Elementary for September Preparing pets for the 4th of July noises Penngrove Elementary for Sept. 12 How to combat summer pests Visiting Cape Town SPCA Coincidence, I don’t think so! Monte Vista Elementary-Student Builders for Sept 4 Hahn School Lifeskill recipients for Pre-K through 2nd grade for May Step up your kids’ STEM skills Hahn School Lifeskill recipients for 3rd- 5th grade for May Penngrove School Lifeskill award for Sept. 5 Rancho Cotate HS Student of the month May Penngrove Elementary - Lifeskill Award for Aug. 31 Hahn Elementary School Lifeskill recipients for Pre-K thru 2nd grade for May Teacher Amy Miller is wrapped up Managed intake seeing a reduction Some assembly required: Putting together the pieces of your rescue pet Penngrove School Lifeskill award winners May 16 University Elementary School life skill awards for the month of August Cougar award winner Penngrove Elementary Lifeskill winners for the week of Aug. 22 Keep three-legged animals slender John Reed positive behavior winners for Aug. 28 Happy Birthday Happy Birthday Small dog syndrome: When predators are also prey Richard Crane School walk-a-thon Hope unleashed for pets with cancer Richard Crane School Cougar Cub Character Assembly students for Aug. 20 What to do with orphaned wildlife Rescuing Pitbulls: When myths affect reality School Year 2018-19 public media release for free and reduced-price meals “Stuff the truck” 5 tips for bringing your pet to work this summer 5 tips for bringing your pet to work this summer Happy 11th Birthday Sato Can we can clear the shelter? Penngrove School Aug. 8 Campers share their stories Penngrove School for Aug. 15 Penngrove Elementary Lifeskill award winners for Aug. 1 Adoptiversary for pets Try attending Sonoma County VegFest Aug. 18 Time to get immunized before school starts Adopting out pit bulls School bus safety 101 Living with a 3-legged dog is not easy

Hahn Elementary School

  • Photo by Jane Peleti

September 28, 2018
Lifeskill recipients for Sept.

Callie West, Ashlyn Knipe, Hailee Heilman, Andrew Semenoff, Hezekiah Martin, Gianna Jacquemain, Xavier Villalobos, Adrian Garfia, Seena Banwait, Mia Perez, Harrison Hayes, Noah Gong, Alex Ensey, Keira Dolan, Camila Trancoso, Hank Holybee, Iker Chavez, Kingston Thomas, Kylie Knipe, Jaxon Furuli, Jamie Simmons, Kevin Gomez Perez, Riley Miller, Viviana Hopkins, Ethan Aquino, Ava Machado, David Gomez Perez, Koji Yoshikawa, Levi Silva, Eli Cardenas, Edward Wandrey, Josselyn Torres, Nathan Meza, Christian Gomez, Elizabeth Schmelzel, Gemma Cortes, Conner Busch, Travis Alexander, Logan Langdale, Kamia Katzman, Ava Arnold, Carson Ritz, Brisa Valladares Acosta, Abigail Zepeda Acosta, Erick Rayas, Jessa Jacqumain, Georgia Hacke, Olivia Goff, Jacqui Fetherolf, Porter Perdue, Avery Johnson, Jayden Billings, Matthew Werle, Kaylee Martha, Wyatt Anderson, Dominic Smith, Jazmin Mendoza, Cole Medeiros, Ava Whitright, Livi Lincoln and Ernie Donis

Jane Peleti

 