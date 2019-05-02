Hahn Elementary-Lifeskill recipients for the month of April

Kids & Pets
May 2, 2019
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Inside or out – the debate continues The Richard Crane School Cougar Cub Character Assembly April 29 Summer fun for animal lovers We appreciate our volunteers Monte Vista Elementary received recognition of being safe Penngrove Elementary-Life skills for April 10 University Elementary-Life Skill Award for Perseverance for the month of April Bark After Dark benefit a great success Bunny fur ban bill Black is beautiful! Thomas Page STEAM Club Monte Vista Elementary Student Builders-2018 Why nice animals sit Bark after Dark is coming Nov. 3 John Reed Elementary Positive Office Referral recipients Fires, floods, mudslides oh my! Monte Vista-Student builders for April 2 Monte Vista School Student Builders for October 2 Rancho Cotate High School Recognition of Curiosity for the month of October Monte Vista Elementary-Student builders for March 5 Richard Crane-Cougar Cub Character Assembly for April 1 Hahn Elementary School Monte Vista Walk-a-thon The Richard Crane School Cougar Cub Character Assembly students November 5 Planning for our pets Penngrove Elementary- Life skills for Feb. 27 RCHS seniors sign commitment John Reed Elementary School A beloved dog, a stolen car and...a happy ending Broken legs in cats very costly Furry fire victims John Reed Elementary- Honor roll 2018-pets in review Finding strays out of Sonoma County A visit to Thomas Page Academy Leoni wins speaker contest Penngrove Elementary School A lifetime commitment Hahn Elementary Life skills awards - October, 2018 Are you ready for Thanksgiving? John Reed Elementary- Positive behavior for Dec. 12 Monte Vista School-second grade celebrates the holidays The Richard Crane School Cougar Cub Character Assembly- Jan. 14 Hahn Elementary-Life skills for November Dictionary mania It’s spring and kittens are popping The truth about no-kill, does not mean zero deaths Young kittens are lots of work RCHS awards for Kindness the month of October Penngrove Elementary Life skills awards- Oct. 24 Helping out in Paradise “Mary did you know?” Monte Vista Elementary- Student builders for Dec. 18 Your help is needed when we offer generous programs John Reed Elementary-Positive Behavior winners for January Tale of Cooper Penngrove Elementary - Life skill awards for Feb. 20 Want something cuddly, attend the Bunfest 2019 John Reed-Positive behavior winners for March 26 Disaster preparedness for our pets CPI offers support University Elementary School Rohnert Park tree lighting ceremony Long-term residents need a home University Elementary School -Life skill award for responsibility The Richard Crane School Cougar Cub Character Assembly- Dec. 10 Penngrove Elementary School-Life skills A Happy reunion Monte Vista-Student builders for Feb. 19 Obese pets are not cute Monte Vista Elementary-Being responsible Hahn Elementary-Lifeskills for the month of March Monte Vista School Sept. 18 Free-roaming cats – is it safe Living with multiple pets Monte Vista School Student Builders for Dec. 4 Holiday happiness and mishaps Penngrove Elementary-Life skills for Dec. 12 Monte Vista Elementary- Student Builders for Jan. 8 Monte Vista Elementary School - Student builders for Jan. 22 Penngrove Elementary-Life skills for Feb. 6 Penngrove Elementary-Life skills for Feb. 13 John Reed Elementary-Positive behavior winners for Feb. 26 Rancho Cotate High School-Students of the month for Feb. and March Richard Crane School for Sept. 17 Penngrove School - For the life skills of gratefulness Thomas Page Middle School - Principal honor roll Penngrove Elementary TSA selecting more floppy-eared dogs University Elementary - Creativity Life skill awards for Jan Silver Paws times two University Elementary-Feb. Life skill awards for Creativity Hahn Elementary Life skills for the month of Feb.  2019 World’s ugliest dog® contest University Elementary for September Rancho Cotate High School Students for the month of Nov. Thomas Page Elementary School - Lifeskill awards Prepare pets for better grooming visits Rohnert Park municipal code update Rancho Cotate High School Achievement award for January Richard Crane Elementary Cougar Cub Character Expectation award winners for the week of Feb. 25 Penngrove Elementary for Sept. 12 Hahn Elementary School - Life skills for Nov. 2018 Girls, it is time to make changes and be empowered Monte Vista Elementary-Student builders for Feb. Visiting Cape Town SPCA John Reed School Positive behavior winners for Nov. 27 Thomas Page Academy Respect, Integrity, Service and Endurance awards Step up your kids’ STEM skills Taking work on vacation John Reed Elementary- Positive behavior winners for Jan. 22. Monte Vista Elementary-Student Builders for Sept 4 Penngrove School Lifeskill award for Sept. 5 Penngrove Elementary - Lifeskill Award for Aug. 31 Teacher Amy Miller is wrapped up Some assembly required: Putting together the pieces of your rescue pet University Elementary School life skill awards for the month of August Penngrove Elementary Lifeskill winners for the week of Aug. 22 John Reed positive behavior winners for Aug. 28 Happy Birthday Small dog syndrome: When predators are also prey Richard Crane School walk-a-thon Hope unleashed for pets with cancer Penngrove School Aug. 8 Richard Crane School Cougar Cub Character Assembly students for Aug. 20 Penngrove School for Aug. 15 Penngrove Elementary Lifeskill award winners for Aug. 1 Rescuing Pitbulls: When myths affect reality Try attending Sonoma County VegFest Aug. 18 “Stuff the truck” Time to get immunized before school starts 5 tips for bringing your pet to work this summer School bus safety 101 Living with a 3-legged dog is not easy Can we can clear the shelter?

Hahn Elementary-Lifeskill recipients for the month of April

May 3, 2019

Annabella Thompson, Gabriella Goff, Isaac Zabaneh, Tianxiao Ren, Arianna Ramos, Andrew Lu, Jayden Tilley, Wyatt Novak, Jason Martens, Lillian Rhodd, Matthew Gomez, Branden Sandwina, Kaysan Johnson, Caiden Heibel, Landyn Ruys, Celeste Sandoval, Addison Sandoval, Jacob Vallejos, Elijah McCall, Bradley Markovich, Sam Vallejos, Renee Cole, Reid Auvaa, Ryatt Shapiro, Sebastian Rocha, Brooke Montgomery, Carson Graham, Sanad Soudah, Omar Perez, Jerek Niklewicz, Malik Menton Porter, Marcel Mendez, Ryder Jensen, Nathan Lukins, Landon Holman, Trent Yingst, Liam Dolan, Marcos Azevedo, Aaron Wall, Sam Ravani, Lucca Chen, Teddy Beacom, Raquel Perez, Anh Kim, Cayden Field, Jake Collinsworth, Colton Kinerk, Waylon Trujillo, Marlee Starr, Tyler Scullion, Spencer Tran, Christopher Miller, tony Oliver, Emiliano Diaz, Gauge Cummings, Michael Yoder, Liam Small, Jackson McCullough, Conzalo Diaz Arenas, and Renee Buonano.

Photo by Jane Peleti