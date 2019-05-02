Hahn Elementary-Lifeskill recipients for the month of April

Annabella Thompson, Gabriella Goff, Isaac Zabaneh, Tianxiao Ren, Arianna Ramos, Andrew Lu, Jayden Tilley, Wyatt Novak, Jason Martens, Lillian Rhodd, Matthew Gomez, Branden Sandwina, Kaysan Johnson, Caiden Heibel, Landyn Ruys, Celeste Sandoval, Addison Sandoval, Jacob Vallejos, Elijah McCall, Bradley Markovich, Sam Vallejos, Renee Cole, Reid Auvaa, Ryatt Shapiro, Sebastian Rocha, Brooke Montgomery, Carson Graham, Sanad Soudah, Omar Perez, Jerek Niklewicz, Malik Menton Porter, Marcel Mendez, Ryder Jensen, Nathan Lukins, Landon Holman, Trent Yingst, Liam Dolan, Marcos Azevedo, Aaron Wall, Sam Ravani, Lucca Chen, Teddy Beacom, Raquel Perez, Anh Kim, Cayden Field, Jake Collinsworth, Colton Kinerk, Waylon Trujillo, Marlee Starr, Tyler Scullion, Spencer Tran, Christopher Miller, tony Oliver, Emiliano Diaz, Gauge Cummings, Michael Yoder, Liam Small, Jackson McCullough, Conzalo Diaz Arenas, and Renee Buonano.
Photo by Jane Peleti