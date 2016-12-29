Hahn Elementary Lifeskill awards for intermediate students for December

Hahn Elementary Lifeskill awards for intermediate students (3rd-5th grade) for December
Lilly Van Fossen, Ethan Hall, Lila Arends, Chris Miller, Clayton Jackson, Allison Adamski, Gael Madrigal, Ernie Donis, Addie Ching, Caleb Weaver, Jeremiah Olvera, Korey Cook, Regan Bartlow, Jordan Reis, Braeden Kelly, Sara Hristov, Joseph Harris, Makayla Harvey, Junior Garfia, Tatiana Newman, Kalyssa Hicks, Alex Schmelzel, Matthew Riordan, Reese Hackamack, Nolan Phillips, Seiji Harris and Ava Bradley.
Jane Peleti