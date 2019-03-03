Hahn Elementary Life skills for the month of Feb.

Recipients are: Melina Meza, Corbin Dalton, Natalie Van Fossen, Olivia Lopez, Ayvah Ako, Camilla Mahamadou, Chase Campbell, Ashton Wakefield, Hailey Blankenbaker, Lia McAllister, Evelyn Child, Sophie Zimmer, Aviana Zander, Easton Wakefield, Emilio Valladares Acosta, Joey Sousa, Abby Montero, Brayden McReynolds, Eloise Simmons, Yaretzi Ochoa, Naomi Lopez, Robert Thompson, Brinley Scullion, Jaxson Magallon, Zane Cummings, Jackson Vallee, Sienna Strickland, Mia Bernardi, Ricardo Linares Perez, Michael Gomez, Madlynn Fetherolf, Alexis Campbell, Hailey Sotelo, Aleena Manrique, Sergio Barragan, Taylor Thompson, Payton Stoffer, Ivan Juarez Perez, Michelle Mendoza Aguilera, Angelina Cruz Franco, Angelo Mariano, Adelaide Ching, Anthony Barbato, Mattea Teich, Tyler Garrett and Abel Alexander.
Photo by Jane Peleti