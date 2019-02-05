Hahn Elementary-Life skills for November

Shelby Lawson, Jace Kahn, Yesenia Martinez, Raleigh Cummings, Emma Yingst, Ayla Khanoyan Aaron Alcazar, Brayden Greene, Logan Barney, Mia Arreola, Angie Rodriguez Quinteros, Colton Lincoln, Audrey Thompson Salas, Ivan Aquino, Hannah Halaweh, Dominic Galvan, Arlin Perez Linares, Taylor Cunningham, Logan Ott, Jacob Cerini, Ryan Franklin, Mason Anaya Cano, Maliyah Rosel, Taylor Buonano, Samantha Andee, Gavin Schooling, Michael Goodman, Kamden Titus, Olivia Peterson, Sofia Broski, Julia Adams, Fernanda Sandoval, Julian Pacheco, Liana Hall, Cole Schmidt, Landin Morie, Aliyah Guizar, Alex Smith, Anthony Cimino, Leyciyana Medina, Gregory Franklin, Michael Anaya, Kale Yeomans, Ellie Cerini, Alexander Becerra, Juliana Baythavong Sao, Artin Nikkah, Luke Morie, Sophia Moreno, Angelina Montero, Marshall Lemons, Payton Bunch, Dania Soudah and Aila McMillan.
Photo by Jane Peleti