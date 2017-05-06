Hahn Lifeskill Awards (Kindergarten thru 2nd grade)

Braden Sandwina, Savannah Wallace Jensen, Dawson Miller, Tristan Gonzalez, Kevin Keene, Lua Feinne, Maliyah Rosel, Teddy Connell, Deanna Simmons, Yaretzi Ochoa, Brooke Montgomery, Jaymee Kinnaird, Kamia Katzman, Julia Adams, Evan Rosel, Josalyn Oliver, Liam Dolan, Jordan Furuli, Maddie Duggan, Abby Amaral, Andrea Trancoso Barajas, Landin Morie, Tommy Davey, Delilah Morie, Daniel Moncayo, Alyssa Chanthavong, Audrey Roberts, Ivan Perez, Harrison Adams, Jacqui Fetherolf and Lexie Bartlow.
Photo by Jane Peleti