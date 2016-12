Evergreen Elementary Lifeskill award recipients (1st-3rd grades) for November

Rhyan McComas, Jack Duhe, Sophia Tramel, Marshall Herron, Layla Thach Shaw , Katie Mendez, Sofia Tajman, Andy Heida, Aleynah Torres, A.J. McCauley, Matthew Trujillo, Jamie Dorvilus, Arianna Kawalek, Rose Galvan Simpson, Charley Erikson, Eduardo Betancourt Vega, Sebastian Garcia, Kelsey Farrell, Aliana Jones, Issack Magna Ochoa, Cayman Schroder, Maria Mendoza Pulido, Sebastian Padilla Chavira, Carter Freidenreich, Shiloh Broussard, Bobby Griffith, Kimberly Perez, Hayden Munson (October), Adrian McIntyre, Alannah Hall, Bailey Blanton, Araceli Coronado, Toa Hale, Matthew Heida and Irvin Gomez Silva. First, Second, and Third Grade Student of the month award recipients are: Karleigh Hood, Isabella Luis Araiza and Mareli Cortes Ibarra.

Robert Grant