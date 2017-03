Karina Cowan, David Gonzalez Franco, Krysna My, Cooper Reichert, Sophie Reynolds, Renaldy Thomas, Caitlyn Cutler, Jorge Alcazar, Kyle Frechette, Pualena Hale, Alyssa Peterson, Marissa Laurie, Hannah Nelson, Gavin Follansbee, Isabella Frausto, Melanie Torres, Parker Saylor, Diego Pacajoj Barajas, Riley Clark, James Mc Entagart, Noah Bevan, Kylie Bozzo and Madison O’Brien. Fourth, and Fifth grade students of the month are: Sierra Phillips and Ava Franzini.

Photo courtesy of Evergreen Elementary