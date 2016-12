Evergreen Elementary Lifeskill Award recipients (1st, 2nd and 3rd grades) for December

Kevin Perez, John Groom, Darren Caldwell, James Riley, Naomi De la Torre Galindo, Isaiah Rhoades, Caydence Rottman, Easton Reichert, Jakee Christian, Bianca Bonilla, A.J. McCauley, Matthew Trujillo, Jamie Dorvilus, Viola Mikulik, Jayden Reyes Bermudez, Matthew Ojeda Hernandez, Capri Boisclair, Hannah Heald, Hayden Munson, Riley Honsvick, Michael Rodriguez, Kassidy Korntved, Liam Hanlon, Natalie Albor, Jacob Davis, Katie Reynolds, Valeria Hernandez, Heliana Cuevas, Michael Barr Shields, Layla Want, Jeremiah Gonzalez Almazan, Cynthia Calderon, Jazzy Alanis, Skylar Morris, Moizes Carreno Fernandez and Elizabeth Amador Maldonado. First, second and third-grade students of the month are Jenna Belle Pease, Hayden Munson and Coral Lopez.

Robert Grant