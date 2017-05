Evergreen - First, Second and Third Grade Lifeskill Awards

Award recipients for May 2017 are: Nevaeh Underwood, John Groom, Darren Caldwell, Rhyan McComas, Haylee Grigsby Gutierrez, Caydence Rottman, Davyon Porter, Elodie Cazares, Jaxson Riggs, Jakee Cristian, Bella Robinson, Jackson Tucker, Aiden Carballido, Rose Galvan Simpson, Chloe Auble, Jayden Mejia, Ndonaxhi Martinez, Chishslor Phillador, Ashlynn Calvi, James Strange, Joseph Perone, Geanni Carballido, Vinny Simonson, Spencer Doerres, Yandel Santiago , Cristian Aguilera Baca, Hailey Baker, Jiriah Vannasy, Angelina Vega, Adrian McIntyre, Matthew Mendes, Adrian Vega, Jayden Cuellar, Ryder DiPaula, Matthew Heida and Elizabeth Amador Maldonado. Evergreen First, Second and Third Grade Students of the month are: Adrian Rose, Jett Rodgers, Kiyah Whipple, Jada Breaux, Paige Hansen and Riley Honsvick.

Photo by Robert Grant