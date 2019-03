Apply to represent So County’s older adults

Applications are open through Fri., March 29 to become an elected California Senior Legislature (CSL) representative for Sonoma County. Residents must be age 55 or older and enthusiastic about sharing our county’s older adult issues with other members of the statewide CSL to apply for this voluntary position.

Contact the Sonoma County Area Agency on Aging for an election packet and application. Email aasecretary@schsd.org, or phone (707) 565-5950.

Established by state law, the mission of the non-partisan California Senior Legislature is to help preserve and enhance the quality of life for the six million older Californians and their families. Each year, the CSL submits legislative on such issues as financial abuse, health care and the Silver Alert program. Many of CSL’s proposals have become state law. Learn more about this volunteer advisory position at www.4csl.org or the Sonoma County Area Agency on Aging.

Aplique para representar los Adultos de Mayor Edad del Condado de Sonoma a nivel Estatal

Se están aceptando aplicaciones hasta viernes, 29 de marzo para ser elegido para formar parte del cuerpo legislativo de (personas) mayores de California para el Condado de Sonoma (California Senior Legislature - CSL). Residentes tienen que ser de edad de 55 años o mayor y ser entusiásticos al compartir los problemas de se

enfrentan los adultos mayores del condado con otros miembros del cuerpo estatal (CSL) para poder aplicar para esta posición voluntaria.

Contacte la Agencia de Envejecimiento del Condado de Sonoma para solicitar una aplicación y un paquete de elección. Correo electrónico aasecretary@schsd.org, o por teléfono 707-565-5950.

Establecido por ley estatal, la misión del cuerpo legislativo de (personas) mayores (CSL) es para ayudar, perseverar, y mejorar la calidad de vida para los más de seis millones de adultos mayores en California y para sus familias también. Cada año, el CSL entrega legislatura acerca de los problemas que enfrentan los adultos mayores como el abuso financiero, cuidado de salud y el programa “Silver Alert” (Alerta de Plata). Muchas de las proposiciones del CSL se han hecho en leyes estatales.

Para aprender más acerca de esta oportunidad para ser voluntarios, vaya al sitio www.4csl.org o contacte a la Agencia de Envejecimiento