In the hearts of John Reed Elementary students

John Reed students Alondra Garcia, Geraldine Ibarra, Gisel Jimenez, Aliya Mancinas, Areli Perez, Anthony Alonso, Carlos Arango, Zenai Baltazar, Bryan Hernandez and Gianfranco Randazzo performed El Jarabe Tapatio under the direction of Angelica Macias, Rebeca Gonzalez, Maria Marin and Vianey Valentin at John Reed and Waldo Rohnert’s community Cinco de Mayo celebration last Friday at John Reed Elementary School.

Robert Grant