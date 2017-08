A new school year

With school having started, here are the schools and principals located in Rohnert Park, Cotati and Penngrove.

John Reed Elementary, 390 Arlen Dr.-Susan Lopez

Waldo Rohnert Elementary, 550 Bonnie Ave.-Susan Lopez

Evergreen Elementary, 1126 Emily Ave.-Jennifer Hansen

Marguerite Hahn Elementary, 825 Hudis St.-Ashley Tatman

University Elementary, 8511 Liman Way-Charlotte Straub

Monte Vista Elementary, 1400 Magnolia-Sarah Fountain

Thomas Page Academy, 1075 Madrone, Cotati-Teresa Peterson

Lawrence Jones Middle School, 5154 Snyder Lane-Scott Johnson

Tech Middle School, 7165 Burton Ave.-Sara McKenna McKee

Rancho Cotate High, 5450 Snyder Lane-Amy Carter

Technology High, 1801 E. Cotati Ave.-Dawn Mawhinney

Credo High, 1300 Valley House Dr. # 100-Chip Romer

Penngrove Elementary, 365 Adobe Rd. Penngrove-Amy Fedije